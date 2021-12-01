Son dakika haberleri: Bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı (2) - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.

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