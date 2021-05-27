Son dakika haberleri... Bir günde 5 köyü ziyaret etti, yatırımları inceledi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bir günde 5 köyü ziyaret etti, yatırımları inceledi

27.05.2021 10:03
Son dakika haberleri... Bir günde 5 köyü ziyaret etti, yatırımları inceledi, System.String[]

Son dakika yaşam haberi... Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, bir günde ilçeye bağlı 5 köyü ziyaret ederek devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, bir günde ilçeye bağlı 5 köyü ziyaret ederek devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Görevine başladığı ilk günden itibaren aralıksız köyleri ziyaret eden Aslanapa Kaymakamı Pelvan, ilçeye bağı Haydarlar, Çukurca, Esenköy, Adaköy ve Nuhören köylerine ziyaret etti. Köylere hizmet götürme birliği encümen üyeleri ile birlikte Köydes ve Köylere Hizmet Götürme Birliği yatırımlarını yerinde inceleyen Kaymakam Pelvan, Muhtarlardan bilgiler alıp vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Köylerin sorunlarının çözülmesi için gerekli talimatları veren Kaymakam Pelvan, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde ve kendi ağızlarından dinlemek için köy ziyaretlerimiz aralıksız devam edecek. Devletimiz pandemi ile mücadele ederken, köylerimizdeki yatırımlar da aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri... Bir günde 5 köyü ziyaret etti, yatırımları inceledi
Son dakika haberleri... Bir günde 5 köyü ziyaret etti, yatırımları inceledi
Son dakika haberleri... Bir günde 5 köyü ziyaret etti, yatırımları inceledi
Son dakika haberleri... Bir günde 5 köyü ziyaret etti, yatırımları inceledi

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Aslanapa, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri... Bir günde 5 köyü ziyaret etti, yatırımları inceledi - Son Dakika


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