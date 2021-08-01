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Son dakika haberleri... "Bir günlükler"in "ölüm uçuşu" başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... "Bir günlükler"in "ölüm uçuşu" başladı

01.08.2021 22:51

Son dakika haberi... Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlılar, her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşlarını gerçekleştirmek için bu yıl da kanat çırpmaya başladı.

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlılar, her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşlarını gerçekleştirmek için bu yıl da kanat çırpmaya başladı.

Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan çok sayıda sinek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesinin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.

Geçen yıl da aynı bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta daha "ölüm dansını" sürdürmesi bekleniyor.

Mayıs sineklerinin sayısı gece saatlerine doğru artarken, vatandaşlar onların uçuşlarını ilgiyle izledi.

Sineklerin yaklaşık yarım saat süren görsel şöleni, ölümleriyle noktalanıyor.

Son dakika haberleri... Bir günlükler in ölüm uçuşu başladı
Son dakika haberleri... Bir günlükler in ölüm uçuşu başladı
Son dakika haberleri... Bir günlükler in ölüm uçuşu başladı
Son dakika haberleri... Bir günlükler in ölüm uçuşu başladı

Ardahan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' başladı - Son Dakika


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