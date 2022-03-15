Son dakika haberleri... Bir kişi evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bir kişi evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

15.03.2022 13:49

Bir son dakika haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Osmaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde apartmanda yaşayan Tolga A'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Tolga A'yı başından tüfekle vurulmuş halde ölü buldu.

Tolga A'nın cesedi, incelemenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Bir kişi evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Bir kişi evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Bir kişi evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

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Osmaniye, Akçakoca, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bir kişi evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika


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