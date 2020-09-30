ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 2017 yılında Samet Arslan'ın (21) ölümüyle sonuçlanan kazada tam kusurlu bulunan TIR sürücüsü Muzaffer Barut, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 23 Aralık 2017'de Yal Kavşağı'nda meydana geldi. Muzaffer Barut yönetimindeki 34 AB 0154 plakalı TIR, kavşaktan dönüş yapan Kemal Arslan'ın (45) kullandığı 34 LA 6790 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Samet Arslan 11 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Ağabeyi Kemal Arslan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında TIR sürücüsü Muzaffer Barut hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı.