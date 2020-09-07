Son dakika haberleri! Bir site karantinaya alındı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Görevli ve ailesi dahil 200 kişinin yaşadığı site karantinaya alınarak, vatandaşlara gerekli bilgilendirmede bulunuldu.

Eskişehir 'in Tepebaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir sitede karantina uygulaması başlatıldı.

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