Son dakika haberleri: Bir tarım işçisinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bir tarım işçisinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı

16.07.2022 18:34
Son dakika haberleri: Bir tarım işçisinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Uşak'ta kontrolü kaybolması sonucunda devrilen tarım işçilerini taşıyan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta kontrolü kaybolması sonucunda devrilen tarım işçilerini taşıyan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti. Araçta yolcu bölümündeki 14 kişi yaralanırken 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan araç sürücüsü de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, gece geç saatlerde Uşak - Ulubey yolu üzerinde Şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre Ulubey ilçesinde çalışan tarım işçilerini kent merkezine taşıyan S. A. (51)kontrolündeki 64 Y 0024 plakalı minibüs, kontrolün kaybolmasını sonucu yan devrildi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada tarım işçisi Hasibe Bozkurt'un (56) hayatını kaybettiğini belirlerken araçtaki 20 yolcudan yaralı 14 işçiyi de çevre hastanelere kaldırdı. Kaza yerindeki bazı işçiler de arkadaşlarının öldüğünü öğrenmelerinin ardından kısa süreli sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan inceleme çalışmaların ardından Hasibe Bozkurt'un cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca yaralılardan 3 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü ekiplerce gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bir tarım işçisinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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