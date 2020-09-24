Bir yaşındaki Emine "Korucuyu Aile" projesiyle yeni yuvasına kavuştu - Son Dakika

Bir yaşındaki Emine "Korucuyu Aile" projesiyle yeni yuvasına kavuştu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Koruyucu Aile" projesi kapsamında Bitlis Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan bir yaşındaki Emine Adal, yeni yuvasına kavuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Koruyucu Aile" projesi kapsamında Bitlis Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan bir yaşındaki Emine Adal, yeni yuvasına kavuştu.

Bitlis Eren Üniversitesinde öğretim görevlisi Esra Dursun, iki ay önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne giderek koruyucu aile olmak istediğini iletti.

Başvurunun kabul edilmesiyle aracını gelin arabası gibi süsleyen, arkadaşlarının araçlarıyla da konvoy oluşturan Dursun, Emine bebeği almak için Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne geldi.

Burada Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mine Aktaş ile bebeği Dursun'a teslim eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, gazetecilere, plakası 13 olan Bitlis'te 13. koruyucu aileye kavuştuklarını söyledi.

Bir bebeğe daha aile bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Altun, şöyle konuştu:

"Esra Hanım'a teşekkür ediyorum. Devletimiz büyük ve imkanlarımız çok güzel ancak çocuklarımızın annelerinin, babalarının ve sosyal çevrelerinin yanında olmasını istiyoruz. Ailesi olmayan çocuklarımıza da koruyucu aileler bulmaya çalışıyoruz. Korucuyu aile hizmet modelini önemsiyoruz. Bitlis'te korucu ailelerin yanında 17 çocuğumuz var. Ailelere devlet olarak destek veriyoruz. Sıkı şekilde denetleme yapıyoruz."

Koruyucu aile olmak isteyenlerin e-devletten, il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve çocuk evleri sitelerine başvurabileceğini belirten Altun, kişinin evli olması şartı bulunmadığını, başvuranların sağlıklı, ev koşullarının, işinin ve belli imkanlara sahip olmasının gerektiğini kaydetti.

Çocuğu koruyucu aileye teslim etmenin müthiş bir duygu olduğunu ifade eden Altun, "Çocukları ailelere teslim ederken mutlu ayrılmaları bizi de mutlu ediyor. Çocuklarımız çok değerli. Bu memleketin geleceği çocuklarımızın, en iyi ve doğru koşullarda yetişmesi çok önemli." dedi.

"Çocuklara sıcak yuva olun"

Bekar olan Dursun ise bir çocuğun sorumluluğunu almanın, onu sahiplenmenin dünyanın en güzel duygusu olduğunu belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne destek olmak için Emine bebeği buradan gelin gibi çıkarmak istediklerini kaydeden Dursun, şöyle konuştu:

"30 bin çocuğun sorumluluğunu hissediyorum. 30 bin çocuk koruyucu aile beklerken herkesi biraz duyarlı olmaya davet ediyorum. Bir kaşığınız varsa, bir kaşık da onlar için sofraya bırakın. İnanın yemeğinizden bir şey eksilmeyecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Konuyu güzel şekilde ele aldı. Herhangi bir pürüz yaşamadan, psikolojik ve sosyolojik tüm destekleri alarak anneliğe hazırlandım. Buradan bekar annelere sesleniyorum, anne olmak için beyaz atlı prensinizi bulmaya gerek yok. Dünyanın en güzel çocuğuyla buradan ayrılacağım. Koruyucu aile ve bir çocuğa yuva olun."

Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Aktaş da çocukların güzel yarınların en değerli varlıkları olduğunu, onların sağlıklı aile ortamında sağlıklı yetişmelerini istediklerini dile getirdi.

Bebeği teslim almanın mutluluğunu yaşayan ve arkadaşlarıyla kent merkezinde tur atan Dursun, bir yaşına giren Adal'ın doğum gününü de kutladı.

Bir yaşındaki Emine Korucuyu Aile projesiyle yeni yuvasına kavuştu

Öğretim Görevlisi, Koruyucu Aile, Bitlis, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir yaşındaki Emine 'Korucuyu Aile' projesiyle yeni yuvasına kavuştu - Son Dakika

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