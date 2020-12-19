Son dakika haberleri | Birçok evde hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
19.12.2020 18:03
Son dakika haberi: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde birçok evde hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde birçok evde hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesinde birçok evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla takibe alınan şüpheli F.K. Akyazı Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından çaldıkları malzemelerle yakalandı yakaladı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
Son Dakika Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Gaziantep'te hastanedeki patlamadan yeni görüntüler! Dehşet anları kamerada 'Tırnakçı' kadın, gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi