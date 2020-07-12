Son dakika haberleri! Birecik'te husumetli iki aile çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Silah seslerinin çevrede endişe yarattığı bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve jandarma özel harekat ekibi sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kural Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı. Her iki ailenin yakınlarının da dahil olması ile büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Evler arasında yaşanan çatışma sürerken, taraflar birbirlerine ait evleri ateşe vermeye çalıştı. İhbar üzerine mahalleye Jandarma Özel Harekat ekipleri ve Özel Harekat polisleri sevk edildi. Çatışmanın yaşandığı mahalleye tarafları durdurmak için Jandarma İl Alay Komutanı Eyyüp Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş geldi.Olayların devam etmesi halinde bölgeye operasyon yapılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:20 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Birecik'te husumetli iki aile çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:51 Londra derbisinde Tottenham, 1-0 geri düşmesine karşın Arsenal'i 2-1 mağlup etti 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti