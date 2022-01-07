Son dakika haberleri! Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (3) - Son Dakika

Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (3)

ELİTAŞ VE AĞBABA ARASINDA YENİDEN 'CÜZDAN' ESPRİSİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında yeniden 'cüzdan' esprisi yaşandı. Elitaş, kanun teklifinin birinci maddesinde yer alan 'Merkez Bankası' düzenlemesine ilişkin tartışma sırasında, kendisine laf atan Ağbaba'ya, "Sen cüzdanına sahip çıkamadın" diye karşılık verdi. Ağbaba da "Sen cüzdanımı yürüttün. Milletvekili arkadaşlarıma, 'Lütfen cüzdanlarınıza sahip çıkın çünkü Elitaş cüzdan yürütüyor' diye uyardım" dedi.

Elitaş da "Veli Ağbaba yine söylüyorum. Sen cüzdanına sahip çıkmadın. O gün cüzdanını unutmuş. Genel başkan yardımcısı olarak üç tane milletvekillini seferber etmişsin. Allah'tan bir AK Partili milletvekili bulmuş ki sahibine teslim etmiş" diye cevap verdi. Kayıp cüzdan meselesinin yeniden açılması milletvekilleri arasında gülüşmelere neden oldu.AĞBABA'NIN KAYBETTİĞİ CÜZDANI ELİTAŞ BULMUŞTU

CHP'li Ağbaba, cüzdanını 23 Aralık'ta meclis başkanvekilinin odasında unutmuştu. Cüzdanı bulan AK Parti'li Elitaş da TBMM Genel Kurulu'nda konuşarak, "Sayın Ağbaba, AK Parti'liler güvenilir adamlardır. Niye biliyor musun? Şu ne? CHP Milletvekilli Veli Ağbaba'nın cüzdanı. Nerede unutmuşsun? Ya, cüzdanına sahip olamayan adam bu ülkenin bütçesine nasıl sahip olacak?" diyerek Ağbaba'nın unuttuğu cüzdanı kürsüden göstermişti.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,