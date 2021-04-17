Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibe desteği sağlanan Bireysel Sulama Sistemleri başvuruları sona erdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyada ve ülkemizde giderek artan tarımsal kuraklıktan daha az etkilenmek için suyun tasarruflu kullanılması daha da önemli hale geldiğini anlattı. Kuraklıkla mücadele ederek vahşi sulamayı engellemek, suyun verimli kullanımı, toprağın korunması ile verimin artırılması tarımsal üretimde önemli bir konu haline geldiğini belirten Gümüş, "Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından su ve sulama yatırımlarında hamle yılı ilan edildiği 2021 yılı için Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği verileceği açıklandı. Bu güne kadar ilimizde bin 938 projeye 37 milyon lira hibe desteği sağlandı. 1-30 Mart tarihleri arasında başvuruları yapılan 2021 yılı Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteklemesi için ilimizden 202 kişi proje hazırlatarak başvurdu. Damlama, Yağmurlama, Mikro Yağmurlama ve Tamburlu Sistem Yağmurlama Sulama Projeleri tamamlandığında ilimizdeki yatırımcılara 9,5 Milyon TL hibe desteği sağlanacaktır. Ayrıca üreticilere Ziraat Bankası tarafından su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla modern basınçlı sulama sistemleri konusunda faiz indirimli kredi kapsamında iki yılı ödemesiz, 7 yıl vadeli faizsiz kredi kullandırma imkanı tanınmaktadır. İl Müdürlüğümüz tarafından teknik inceleme yapılarak onay verilen basınçlı sulama projeleri için kredi kullanılabilmektedir. Bu konuyla da ilgili İl Müdürlüğümüzce 2021 yılının ilk üç ayında 330 proje incelenip onaylanmıştır." dedi.

Uygulanacak projelerin kentin tarımsal üretiminin artmasına faydalı olmasını temenni eden İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, hibe desteklerinden faydalanacak üreticilere şimdiden hayırlı olmasını diledi. - ESKİŞEHİR