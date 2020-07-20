Son dakika haberleri: Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'a ilk mekiğini yolladı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) üretilen H-IIA mekiği, Japonya'dan Mars'a gönderildi. 7 ay sürecek olan yolculuğun, Arap dünyasının ilk gezegenler arası görevi oldu.

BAE'nin Dubai emirliğinde bulunan Mohammed Bin Rashid Uzay Merkezi'nde geliştirilen H-IIA roketi, Japonya'nın Tanegashima Uzay Merkezi'nden Mars'a gönderildi. Roketin Mars'a yolculuğunun 7 ay süreceği belirtilirken; bu fırlatma Arap dünyasının ilk gezegenler arası görevi olarak tarihe geçti. Mekiğin ismi, 'Hope' (Umut) olarak açıklandı. Mars'a gönderilen bu mekiğin uzunluğunun 2,9, genişliğinin ise 2,37 metre olduğu, ağırlığının ise 1,5 ton olduğu bildirildi.

Mekiğin Şubat 2021'de Mars'a ulaşması bekleniyor.