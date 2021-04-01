Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyen şüpheli: Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim (2)
01.04.2021 20:08
Son dakika haberler: TUTUKLANDIBursa'da birlikte yaşadığı Leyla K. (34) ile 3 yaşındaki oğlunu eve kilitleyerek, alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fahri Topçu (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Bursa'da birlikte yaşadığı Leyla K. (34) ile 3 yaşındaki oğlunu eve kilitleyerek, alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fahri Topçu (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Topçu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muammer İRTEM/BURSA,
Bursa, Güncel, Son Dakika
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyen şüpheli: Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim (2) - Son Dakika
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