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Son dakika haberleri | Birlikte yaşadığı kadını yaralayıp, kız kardeşini öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Birlikte yaşadığı kadını yaralayıp, kız kardeşini öldürdü

16.11.2021 17:12
Son dakika haberleri | Birlikte yaşadığı kadını yaralayıp, kız kardeşini öldürdü

Son dakika haberler: BATMAN'da D.D., dini nikahla birlikte yaşadığı M.B.'yi tabancayla yaralayarak, kız kardeşi Sultan Karabulut'u (55) ise öldürdü.

BATMAN'da D.D., dini nikahla birlikte yaşadığı M.B.'yi tabancayla yaralayarak, kız kardeşi Sultan Karabulut'u (55) ise öldürdü. Polis, kaçan D.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. D.D., dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. ve kız kardeşi Sultan Karabulut ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce D.D., tabancayla M.B. ve Karabulut'a ateş açıp, evden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karabulut ve M.B., sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sultan Karabulut, hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan M.B. ise yoğun bakıma alındı. Polis, D.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Batman, Fatih, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Birlikte yaşadığı kadını yaralayıp, kız kardeşini öldürdü - Son Dakika


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