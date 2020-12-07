Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Kovid-19 aşısına yönelik olumlu gelişmeler ve ABD'deki başkanlık seçimlerini takiben finans piyasalarındaki yükselişin varlık fiyatlarındaki gerilimi arttırdığı uyarısında bulundu.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının çatı kuruluşu BIS'ın uluslararası bankacılık ve finans piyasası gelişmelerini değerlendirdiği, 7 Eylül-30 Kasım dönemini kapsayan çeyreklik raporu yayımlandı.

Raporda, Kovid-19 salgını yayılmaya devam ederken önemli ölçüdeki belirsizliğe rağmen kredi piyasaları ve dünyanın en büyük borsalarından bazılarının salgın öncesi seviyelerini aştığı belirtildi.

BIS Mali ve Ekonomi Bölüm Başkanı Claudio Borio, konuya ilişkin değerlendirmesinde, aşıya yönelik haberlerin, devam eden mali ve parasal teşviklerin piyasalardaki yükselişi desteklediğini ancak aynı zamanda piyasalarda "aşırı artış" belirtileri olduğunu vurguladı.

Riskli varlık değerlemeleri ile ekonomik beklentiler arasında belli bir miktar boşluk göründüğünü aktaran Borio, aşırı değerleme ile ilgili soruların Kovid-19 krizinden önce de mevcut olduğunu hatırlattı.

Dünyada 17 trilyon doların eksi getiride yattığına işaret eden Borio, birçok fon yöneticisinin daha riskli varlıklara yatırım için baskı altında olduğunu kaydetti.

Bu arada, BIS, gelişmekte olan ülkelerin son 10 yılda dolar cinsinden fazla miktarda borçlanmaları nedeniyle daha güçlü doların ekonomik beklentiler üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturacağı uyarısında da bulundu.