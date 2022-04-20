Son dakika haberleri: BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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Son dakika haberleri: BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

20.04.2022 11:18

Gelen son dakika haberine göre MERSİN'de son bir ayda 8 farklı adresten bisiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

MERSİN'de son bir ayda 8 farklı adresten bisiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede son bir ay içerisinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli T.P.'yi tespit etti. Ekipler, T.P.'nin ilçede 8 farklı adreste bisiklet çaldığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberleri: BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri: BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri: BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri: BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bisiklet, Mezitli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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