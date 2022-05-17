Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan toprak, bisikletçiler tarafından Samsun'a ulaştırıldı.
Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyeleri, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldığı toprağı 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırmak üzere bisikletleriyle yola çıktı.
İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 3 bisikletçi, sırasıyla Keşan, Marmaraereğlisi, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Amasra, Cide, İnebolu ve Sinop'tan geçerek Samsun'a geldi.
Polis eskortuyla Atakum Belediyesi önüne gelen bisikletçileri Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediye personeli ve vatandaşlar karşıladı.
Burada konuşan Deveci, Selanik'ten gelen bisikletçilerin Atatürk'ün akrabaları olduğunu söyledi.
Atatürk'ün doğduğu evin bahçesindeki Nar ağacının dibinden toprak getirdiklerini belirten Deveci, "Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının attığı, 'benim doğduğum kent' dediği Samsun'a Selanik'ten toprak getirdiler." dedi.
Deveci, getirilen toprağı Lozan Parkı'ndaki Atatürk ile İsmet İnönü'nün heykelinin bulunduğu anıt önünde çiçeklerin yeşermesi için kullanacaklarını kaydetti.
Bisikletlilerin toprağı 19 Mayıs'ta teslim edecekleri öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Samsun'a ulaştı - Son Dakika