Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Samsun'a ulaştı - Son Dakika
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Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Samsun'a ulaştı

17.05.2022 18:48

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan toprak, bisikletçiler tarafından Samsun'a ulaştırıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan toprak, bisikletçiler tarafından Samsun'a ulaştırıldı.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyeleri, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldığı toprağı 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırmak üzere bisikletleriyle yola çıktı.

İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 3 bisikletçi, sırasıyla Keşan, Marmaraereğlisi, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Amasra, Cide, İnebolu ve Sinop'tan geçerek Samsun'a geldi.

Polis eskortuyla Atakum Belediyesi önüne gelen bisikletçileri Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediye personeli ve vatandaşlar karşıladı.

Burada konuşan Deveci, Selanik'ten gelen bisikletçilerin Atatürk'ün akrabaları olduğunu söyledi.

Atatürk'ün doğduğu evin bahçesindeki Nar ağacının dibinden toprak getirdiklerini belirten Deveci, "Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının attığı, 'benim doğduğum kent' dediği Samsun'a Selanik'ten toprak getirdiler." dedi.

Deveci, getirilen toprağı Lozan Parkı'ndaki Atatürk ile İsmet İnönü'nün heykelinin bulunduğu anıt önünde çiçeklerin yeşermesi için kullanacaklarını kaydetti.

Bisikletlilerin toprağı 19 Mayıs'ta teslim edecekleri öğrenildi.

Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Samsun'a ulaştı
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Samsun'a ulaştı
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Samsun'a ulaştı
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Samsun'a ulaştı
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Samsun'a ulaştı

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Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Sinop'a ulaştı Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Sinop'a ulaştı Selanik'ten bisikletçilerle yola çıkan 'Ata toprağı' Samsun'a ulaştırıldı Selanik'ten bisikletçilerle yola çıkan 'Ata toprağı' Samsun'a ulaştırıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Samsun'a ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Samsun'a ulaştı - Son Dakika
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