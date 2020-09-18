Bisikletine otomobil lastiği taktı - Son Dakika

Bisikletine otomobil lastiği taktı

Otomobil lastiğini bisikletine taktı, şaşkın bakışlar arasında cadde ve sokaklarda gezdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir çocuk kullandığı bisikletine otomobil lastiği taktı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında cadde ve sokaklarda bisikletini kullanan çocuk ilgiden memnun.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Halil İbrahim Kaba (14), arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kullandığı bisikletinin arka lastiğini genişletmek istedi. Küçük Sanayi Sitesinde tamirci arkadaşının yanına giden Kaba, babasının da yardımıyla bisikletinin arka lastiğine otomobil lastiği taktı. Cadde ve sokaklarda şaşkın bakışlar arasında bisikleti kullanan Kaba, vatandaşların ilgisini çektiğini ancak kullanımının zor olduğunu ifade etti.

Bisikletini bu haliyle kullanmayı sevdiğini de söyleyen Kaba, "Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine bisikletimde yenilik yapmak istedim. İki jantı birleştirip tekeri oluşturduk. Arkadaşım babası ile birlikte yaptı. Bu haliyle kullanımı zor ama daha çok ilgi çekiyor" dedi.

Bisikleti gören vatandaşlar ise ilginç bisikletin fotoğrafını çekmeyi ihmal etmiyor.