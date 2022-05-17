Son dakika haberleri... Bisikletli sporcunun ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Denizli'de arkadaşıyla beraber bisikletle karşıdan karşıya geçen 16 yaşındaki Batuhan Dereli, otomobilin çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti. Dereli, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanırken, kazadaki otomobil sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi üzerinde dün yaşanan kazada olay yerinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Batuhan Dereli'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Gümüşler Mezarlığı'na getirildi. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji'nde (DOSTEK) 10. sınıf öğrencisi olan Dereli, kılınan cenaze namazının ardından sevenleri gözyaşları içerisinde defnedildi.

Sürücü kayıplara karışmıştı, gözaltına alındı

Dün, akşam saatlerinde Batuhan Dereli (16) ve arkadaşı bisikletlerini alarak gezmeye çıktı. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada Dereli, Süleyman Demirel Caddesi üzerinden Antalya istikametine doğru seyir halinde olan 34 AHS 903 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak 100 metre ileriye savruldu. Feci kazada 16 yaşındaki genç hayatını kaybederken, plakasını düşüren sürücü ise kayıplara karışmıştı. Sabah saatlerinde sürücü Mustafa B.(32) Merkezefendi ilçesinde bulunan evinde gözaltına alındı. - DENİZLİ