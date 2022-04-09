Son dakika haberleri! Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarmanın dikkatinden kaçamadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarmanın dikkatinden kaçamadı

09.04.2022 13:48

Edinilen son dakika haberine göre Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarmanın dikkatinden kaçamadı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bisikletle uyuşturucu dağıtımı yapan yabancı uyruklu şahsı kıskıvrak yakaladı.

Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarmanın dikkatinden kaçamadı

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bisikletle uyuşturucu dağıtımı yapan yabancı uyruklu şahsı kıskıvrak yakaladı. Ekipleri, bisikletin gidon borularına gizlenmiş 10 fişek halinde bonzai, 8 adet ayrı ayrı paketlenmiş extasy hap ile bir miktar kokain ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; yabancı uyruklu bir şahsın, temin ettiği uyuşturucu maddeleri sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin Eyüpsultan'da bulunan bir evde kaldığı ve uyuşturucu maddeleri bisikleti ile dağıttığı belirlendi.

Evin çevresinde operasyon için bekleyen Jandarma ekipleri, şüpheliyi bisikletiyle dağıtıma çıktığı esnada kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üstünde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Uyuşturucu maddelerin bisikletin içine gizlenmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, söz konusu bisikleti bağlantı yerlerinden sökmeye başladı. Bisikletin gidon boruları arasına zulalanmış vaziyette 10 fişek halinde bonzai, 8 adet ayrı ayrı paketlenmiş extasy hap ile bir miktar kokain ele geçirdi.

Yakalanan şahıs; ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Son dakika haberleri! Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarmanın dikkatinden kaçamadı
Son dakika haberleri! Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarmanın dikkatinden kaçamadı
Son dakika haberleri! Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarmanın dikkatinden kaçamadı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarmanın dikkatinden kaçamadı - Son Dakika


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