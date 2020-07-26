Son dakika haberleri... Bisikletten düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bisikletten düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Bisikletten düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nde medyana geldi. Arkadaşları ile bisiklete binen Efe Baran Aydoğan (12), Ali Kaya Parkı önüne geldiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme anında bisiklet gidonu Aydoğan'ın karın bölgesine saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradan Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Aydoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Safranbolu, Aydoğan, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bisikletten düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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