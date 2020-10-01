Bisikletten düşen bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 1 yaşındaki bebek, helikopter ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde 1 yaşındaki Y.M.D. isimli bebek bisikletten düşerek ağır yaralandı. 112 ambulansı ile Somuncu Baba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan bebeğin beyin kanaması şüphesi üzerine acilen tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi için 112'den destek istendi.

Bölgeye yönlendirilen Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı, ilçedeki stada inerek bebeğe alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirdi. Burada tedavi altına alınan bebeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)