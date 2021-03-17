Son dakika haberleri! Bismil Kaymakamı Türkmen, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bismil Kaymakamı Türkmen, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu oldu
17.03.2021 15:29
Edinilen son dakika haberine göre Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
Türkmen, ikinci doz aşısını yaptırmak için Bismil Devlet Hastanesi'ne geldi. Başhekimliği ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına teşekkür eden Türkmen, aşı odasında ikinci doz aşısını yaptı.
Vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Türkmen, "Kesinlikle aşılarını ihmal etmesinler. Bu zorluğu hep beraber yeneceğiz. Hayatımızın daha da normale dönmesi adına dikkatli bir şekilde sürecin takip edilmesi önemli." dedi.
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