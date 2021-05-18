Son dakika haberleri... BIST 100 yüzde 0.37 yükseldi, dolar 8.35 lirada - Son Dakika

Son dakika haberleri... BIST 100 yüzde 0.37 yükseldi, dolar 8.35 lirada

18.05.2021 18:25
Son dakika haberleri... BIST 100 yüzde 0.37 yükseldi, dolar 8.35 lirada, System.String[]

Son dakika haberler: Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,459 ve 1,465 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.37 artışla 1,459.57 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,459 ve 1,465 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.37 artışla 1,459.57 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.45 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.11 eksideydi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan'ın, gelecek yıla kadar faiz artırımı beklemediği görüşünü yinelemesinin ardından, dolar başlıca para birimleri karşısında değer yitirdi. Kaplan, katıldığı bir çevrimiçi toplantıda, Fed'in ekonomideki toparlanmanın yanında enflasyonun da yüzde 2.0 hedef yakınlarında durmasını yakından izlemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3073 lira ve en yüksek 8.3648 lirayı gördükten sonra, 8.33 – 8.34 lira aralığında,euro en düşük 10.1023 lira ve en yüksek 10.2132 lirayı gördükten sonra, 10.15 – 10.16 lira aralığında,sterlin en düşük 11.7514 lira ve en yüksek 11.8756 lirayı gördükten sonra 11.81 – 11.82 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21504 - 1.21701 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21697 düzeyindeydi.Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.7 artışla 140.8 milyar dolara yükseldi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Mart sonu itibarıyla, kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 185.6 milyar dolar düzeyindeydi.Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.3 azalarak 57.8 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.0 artarak 60.3 milyar dolara yükseldi.Bu dönemde, bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 6.7 azalarak 8.3 milyar dolara, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2.2 azalarak 19.7 milyar dolara gerilerken,yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 9.5 artışla 14.5 milyar dolara yükseldi.Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatı da aynı dönemde yüzde 2.6 azalarak 15.3 milyar dolara gerilerken, ithalat borçları, yüzde 2,6 artarak 54.7 milyar dolara yükseldi.Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 5.1 artarak 27 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0.3 azalarak 91.1 milyar dolara indi.Toplam kartlı ödemenin yüzde 72 artışla 117 milyar liraya yükseldiği Nisan ayında, temassız ödemeler de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185 artışla, 86 milyon liradan 246 milyon liraya yükseldi.Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Nisan ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 49'unun yani her 2 kartlı ödemeden 1'inin temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedi ise 8 milyon adedi geçti.

Nisan ayı sonunda yıllık bazda kredi kartı sayısı yüzde 11 artışla  78.7 milyon adete, banka kartı yüzde 3.0 artışla 141.1 milyon adete ve ön ödemeli kart yüzde 42 artışla 47.8 milyon adete yükseldi.


Borsa İstanbul, dolar, Borç, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... BIST 100 yüzde 0.37 yükseldi, dolar 8.35 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı! Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu! Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!         
18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı         
18:26
Premier Lig'e Milli Takım'dan bir yıldız daha gidiyor! Mert Müldür için İngiliz devi harekete geçti Premier Lig'e Milli Takım'dan bir yıldız daha gidiyor! Mert Müldür için İngiliz devi harekete geçti         
18:04
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Termometreler 40 dereceyi gördü, vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti Termometreler 40 dereceyi gördü, vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti         
17:29
Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı         
17:10
Oto galerici, komşu esnaflar tarafından iş yerinde asılı halde ölü bulundu Oto galerici, komşu esnaflar tarafından iş yerinde asılı halde ölü bulundu         
17:02
Eşinin kullandığı traktörün altında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi Eşinin kullandığı traktörün altında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:44
Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi         
16:17
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı 1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı         
14:02
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 18:59:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... BIST 100 yüzde 0.37 yükseldi, dolar 8.35 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement