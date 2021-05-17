Son dakika haberleri... BIST 100 yüzde 0.90 yükseldi, dolar 8.32 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,445 ve 1,454 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.90 artışla 1,454.25 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.23, BIST Mali Endeks yüzde 1.58, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.35 artıdaydı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 2020 yılı Nisan ayında 43.2 milyar lira olan merkezi yönetim bütçe açığı, bu yıl Nisan ayında 16.92 milyar liraya geriledi. Bu dönemde, bütçe giderleri yüzde 2.1 artışla 110.71 milyar lira, dütçe gelirleri de yüzde 43.8 artışla 93.8 milyar liraya yükseldi. Böylece 2020 yılı Nisan ayında 26.2 milyar lira faiz dışı açık veren bütçe 2021 yılı Nisan ayında 1.67 milyar lira faiz dışı fazla verdi. Aynı dönemde vergi gelirleri tahsilatı da yüzde 55.4 artarak 76.3 milyar liraya yükseldi.