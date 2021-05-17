Son dakika haberleri... BIST 100 yüzde 0.90 yükseldi, dolar 8.32 lirada - Son Dakika

Son dakika haberleri... BIST 100 yüzde 0.90 yükseldi, dolar 8.32 lirada

17.05.2021 18:22
Son dakika haberleri... BIST 100 yüzde 0.90 yükseldi, dolar 8.32 lirada, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,445 ve 1,454 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.90 artışla 1,454.25 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,445 ve 1,454 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.90 artışla 1,454.25 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.23, BIST Mali Endeks yüzde 1.58, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.35 artıdaydı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 2020 yılı Nisan ayında 43.2 milyar lira olan merkezi yönetim bütçe açığı, bu yıl Nisan ayında 16.92 milyar liraya geriledi. Bu dönemde, bütçe giderleri yüzde 2.1 artışla 110.71 milyar lira, dütçe gelirleri de yüzde 43.8 artışla 93.8 milyar liraya yükseldi. Böylece 2020 yılı Nisan ayında 26.2 milyar lira faiz dışı açık veren bütçe 2021 yılı Nisan ayında 1.67 milyar lira faiz dışı fazla verdi. Aynı dönemde vergi gelirleri tahsilatı da yüzde 55.4 artarak 76.3 milyar liraya yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3102 lira ve en yüksek 8.4544 lirayı gördükten sonra, 8.32 – 8.33 lira aralığında,euro en düşük 10.0998 lira ve en yüksek 10.2739 lirayı gördükten sonra, 10.12 – 10.13 lira aralığında,sterlin en düşük 11.7367 lira ve en yüksek 11.9296 lirayı gördükten sonra 11.76 – 11.77 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21260 - 1.21689 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21501 düzeyindeydi.Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonunda, geçen yıl sonuna göre 3.5 milyar dolar azalarak 170.2 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 2.9 milyar doları azalarak 161 milyar dolara; ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 605 milyon doları azalarak 9.1 milyar dolara geriledi.Özel sektörün, Mart sonu itibarıyla bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı da 42.2 milyar dolar olarak hesaplandı.TCMB verilerine göre Mart sonu itibarıyla, 161 milyar dolarlık uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43'ünü finansal kuruluşların, yüzde 57'sini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.Aynı dönemde, 9.1 milyar dolarlık kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83.7'sini finansal kuruluşların, yüzde 16.3'ünü de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.


Borsa İstanbul, Nisan, Kredi, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... BIST 100 yüzde 0.90 yükseldi, dolar 8.32 lirada - Son Dakika Ekonomi


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