Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,400 ve 1,412 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.03 artışla 1,408.14 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.36 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.66 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 eksideydi.

Küresel piyasalarda geçen haftadan itibaren zayıflayan dolar, iç piyasada da, Merkez Bankası'nın (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini sabit bırakmasıyla gün boyu 8.00 - 8.10 lira aralığında hareket etti.