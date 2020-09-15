Son dakika haberleri! BIST100 yüzde 0.36 yükseldi, dolar 7.48 lirada - Son Dakika

Son dakika haberleri! BIST100 yüzde 0.36 yükseldi, dolar 7.48 lirada

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,096 ve 1,118 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.36 artışla 1,111.24 puanda tamamladı.

Son dakika haberleri! BIST100 yüzde 0.36 yükseldi, dolar 7.48 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,096 ve 1,118 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.36 artışla 1,111.24 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.04 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.05 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.08 eksideydi.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde 10 milyar lira fonlama sağladı.

İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.34 oldu.TCMB'nin Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde de en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.45 oldu. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4694 lira ve en yüksek 7.4993 lirayı gördükten sonra, 7.48 – 7.49 lira aralığında,euro en düşük 8.8631 lira ve en yüksek 8.9259 lirayı gördükten sonra, 8.87 – 8.88 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5946 lira ve en yüksek 9.6487 lirayı gördükten sonra 9.61 – 9.62 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18395 - 1.19006 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18447 düzeyindeydi. Türkiye genelinde bu yıl satılan konut sayısında "1 milyon" sınırı Ağustos ayında aşıldı. Ağustos ayında satılan 170 bin 408 konut ile birlikte, Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 42.6 artışla toplam 1 milyon 24 bin 534 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde ipotekli konut satışı yüzde 263.7 artarak 473 bin 114 adete, diğer satış türlerinde ise yüzde 6.3 azalarak 551 bin 420 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 11.2 artarak 317 bin 832'ye, ikinci el konut satışları da yüzde 63.3 artarak 706 bin 702'ye yükseldi.Türkiye genelinde konut satışları Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 54.2 artarak 170 bin 408 adete çıktı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 18:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! BIST100 yüzde 0.36 yükseldi, dolar 7.48 lirada - Son Dakika Ekonomi

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