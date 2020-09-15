Son dakika haberleri! BIST100 yüzde 0.36 yükseldi, dolar 7.48 lirada

Merkez Bankası ( TCMB ) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde 10 milyar lira fonlama sağladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,096 ve 1,118 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.36 artışla 1,111.24 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.04 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.05 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.08 eksideydi.

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