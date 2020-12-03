Son dakika haberleri: BIST100 yüzde 0.40 yükseldi, dolar 7.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,315 ve 1,335 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.40 artışla 1,330.85 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.25, BIST Mali Endeks yüzde 0.23, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.43 artıdaydı.

Merkez Bankası (TCMB) yarın için geçici rezervi 65 milyar 133.5 milyon lira, 7 Aralık için de 72 milyar 336 milyon lira ekside açıkladı.