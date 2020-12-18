Son dakika haberleri: BIST100 yüzde 0.64 yükseldi, dolar 7.65 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,396 ve 1,410 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.64 artışla 1,408.32 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.01 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 1.00 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.98 artıdaydı.

Küresel piyasalarda 2.5 yılın en düşük düzeylerine gerileyen dolar, Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada da 7.65 lira düzeyine kadar indi.