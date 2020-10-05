Son dakika haberleri: BIST100 yüzde 1.37 yükseldi, dolar 7.76 lirada - Son Dakika

Son dakika haberleri: BIST100 yüzde 1.37 yükseldi, dolar 7.76 lirada

Son dakika gelişmesine göre Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.50 artışla 1,150.79 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,150 ve 1,161 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.37 artışla 1,160.71 puanda kapandı.

Son dakika haberleri: BIST100 yüzde 1.37 yükseldi, dolar 7.76 lirada, System.String[]

Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.50 artışla 1,150.79 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,150 ve 1,161 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.37 artışla 1,160.71 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.81, BIST Mali Endeks yüzde 1.16, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.03 artıdaydı.

InvestAZ Yatırım'ın, "Küresel ölçekte V tipi toparlanma son hızıyla devam mı ediyor?" başlıklı analizinde, sabah seans başlangıcında beklentilerin oldukça altında gelen Türkiye enflasyon verisinden sonra Türk varlıklarına ilginin artmaya devam ettiğine işaret edildi ve şöyle denildi:

"Borsalar geçtiğimiz haftalardaki yükselişini sürdürürken Dolar/TL kuru ile 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde düşüş yaşandı. "Yurt dışı veri akışında yakından takip edilen İngiltere ve Amerika hizmet ve bileşik PMI verileri küresel borsalardaki yükselişi destekledi. "Hizmet ve bileşik PMI verilerine göre reel sektör talebinde toparlanma devam ediyor. Pozitif veri akışının etkisiyle Amerika ve Avrupa borsalarının birkaç istisna hariç tamamı bugün değer kazandı."TÜFE'nin Eylül ayında beklentilerin oldukça altında yüzde 0.97 olarak gerçekleşmesinin, piyasalardaki alım iştahını destekleyen unsur olduğu da vurgulanan analizde, "Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 11.75'e geldi. Üretici fiyat endeksinde ise artış TÜFE'ye oranla daha yüksek. ÜFE Eylül'de aylık bazda yüzde 2.65 artarak yıllık olarak yüzde 14.33 arttı. "ÜFE'de gözlemlenen yükselişin yılın sonuna doğru tüketici enflasyonu üzerinde zamana yayılarak etkisini arttırması bekleniyor."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7213 lira ve en yüksek 7.7883 lirayı gördükten sonra, 7.76 – 7.77 lira aralığında,euro en düşük 9.0574 lira ve en yüksek 9.1652 lirayı gördükten sonra, 9.14 – 9.15 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9953 lira ve en yüksek 10.1001 lirayı gördükten sonra 10.07 – 10.08 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17075 - 1.17975 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17349 düzeyindeydi.Tüketici fiyatları Eylül'de aylık yüzde 0.97 artttı ve yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayındaki yüzde 9.26 düzeyinden yüzde 11.75'e yükseldi. Piyasalardaki beklenti ise, TÜFE'nin Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1.35 arttığı, yıllık enflasyonun da yüzde 12.13'e çıktığı yönündeydi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki dokuz aylık artış yüzde 8.33 düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık ortalama göre artış da yüzde 11.47'ye geriledi.Endekste kapsanan 418 maddeden, 62 maddenin ortalama fiyatında düştü, 314 maddenin ortalama fiyatı yükseldi ve 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi.Yurt içi üretici fiyatları Eylül'de aylık bazda yüzde 2.65 arttı ve yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2.45 düzeyinden, yüzde 14.33'e yükseldi. Yurt içi üretici fiyatlarındaki dokuz aylık artış 13.44'ü bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 7.71'e geriledi. TÜİK verilerine göre, sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 16.87, imalatta yüzde 15.52 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2.62 azalış ve su temininde yüzde 13.25 artış olarak gerçekleşti.


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Enflasyon, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: BIST100 yüzde 1.37 yükseldi, dolar 7.76 lirada - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Arkadaşıyla iddiaya girip arabayı yaşlı çiftin motosikletinin üzerine süren şahıs gözaltına alındı Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansı askıya aldı Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Kanada, Dağlık Karabağ'da kullanıldığı iddiasıyla bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini durdurdu Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak
Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi         
00:29
4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı         
23:51
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor         
22:34
ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı         
22:23
Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti         
19:41
Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi         
18:21
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 00:42:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: BIST100 yüzde 1.37 yükseldi, dolar 7.76 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei