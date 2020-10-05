Son dakika haberleri: BIST100 yüzde 1.37 yükseldi, dolar 7.76 lirada

Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.50 artışla 1,150.79 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,150 ve 1,161 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.37 artışla 1,160.71 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.81, BIST Mali Endeks yüzde 1.16, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.03 artıdaydı.

InvestAZ Yatırım'ın, "Küresel ölçekte V tipi toparlanma son hızıyla devam mı ediyor?" başlıklı analizinde, sabah seans başlangıcında beklentilerin oldukça altında gelen Türkiye enflasyon verisinden sonra Türk varlıklarına ilginin artmaya devam ettiğine işaret edildi ve şöyle denildi: