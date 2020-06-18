Son dakika haberleri... BIST100 yüzde 1.40 yükseldi, dolar 6.85 lirada - Son Dakika

Son dakika haberleri... BIST100 yüzde 1.40 yükseldi, dolar 6.85 lirada

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 111 bin 116 puan ile 112 bin 676 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 1.40 artışla 112 bin 494 puanda geride bıraktı.

Son dakika haberleri... BIST100 yüzde 1.40 yükseldi, dolar 6.85 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 111 bin 116 puan ile 112 bin 676 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 1.40 artışla 112 bin 494 puanda geride bıraktı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.82, BIST Mali Endeks yüzde 0.39, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.81 artıdaydı.

"Euro/dolar güç kaybediyor" diyen Ünlü Menkul Kıymetler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, 1.1380 direncini aşamayınca yönünü aşağı çeviren euro/dolar satışları 1.1200'nin üzerinde karşılamaya devam ediyor:

"Bu durum geri çekilmenin limitli kalmasını sağlarken teknik görünümün de çok fazla bozulmasına izin vermiyor. Ancak söz konusu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda paritedeki zayıflığın artması şaşırtıcı olmayacaktır.

"Diğer taraftan Fed'in faizleri 2022 sonuna kadar düşük seviyede tutacak olması parite açısından lehte bir gelişme olsa da ECB'nin ve Euro Bölgesi ülkelerinin ekonomiye daha fazla destek vermek için adım atıp atmayacaklarını da yakından takip etmek gerekiyor. TL'de zayıflık sürüyor.

"Küresel risk iştahındaki daralma kaçınılmaz olarak gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde de etkisini gösterirken dolar karşısında ağırlıklı olarak zayıf bir performans sergilendiğini görüyoruz.

"Dolar/lirada ise 6.80'in aşılması ile birlikte teknik görünümün bozulmaya başladığına ve yukarı yönlü risklerin arttığına dikkat çekmiştik.

"Mevcut göstergeler ve hareket de bunu teyit eder nitelikte. Kaldı ki paritedeki aşağı yönlü eğilim ve dolar endeksinin güç kazanıyor oluşu riskleri artıran unsurlar olarak öne çıkıyor.

"Önceki denemelerde aşılamayan 6.86'nın altında kalınıyor olmasının TL üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söylemek mümkün. Aksi bir senaryonun oluşması kısa vadeli teknik görünümü daha fazla bozabilir."

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 465/475 düzeyinde. Gösterge 2 yıllık faizler dün günü yüzde 9.16 ve gösterge 10 yıllık faizler yüzde 12.02 düzeyinde tamamladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8330 lira ve en yüksek 6.8608 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6835 lira ve en yüksek 7.7281 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5087 lira ve en yüksek 8.6126 lirayı gördükten sonra 8.51 – 8.52 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1225 - 1.1261 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1251 düzeyindeydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Haziran itibarıyla altın rezervi 37.6 milyar dolar, brüt döviz rezervi 55.5 milyar dolar toplam rezervi ise 93.1 milyar dolar oldu. TCMB verilerine göre net rezervler ise 12 Haziran ile biten haftada 31.64 milyar dolar oldu.

Bu verilere göre toplam rezervler 15 Mayıs itibarıyla gerilediği yılın en düşük seviyesi olan 84.4 milyar dolardan 8.6 milyar dolar artmış oldu.

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 12 Haziran

ile biten haftada da artış trendini sürdürüerek 202.91 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi. Bir önceki zirve 202 milyar dolar ile 5 Haziran haftasında

gerçekleşmişti.

TCMB verilerine göre 12 Haziran ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 121.6 milyar dolar ile tarihi 124.5 milyar dolarlık tahiri zirvenin sınırlı altında seyrediyor. Kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları ise 81.3 milyar dolarla yeni tarihi zirvede.


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... BIST100 yüzde 1.40 yükseldi, dolar 6.85 lirada - Son Dakika Ekonomi

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