Son dakika haberleri! BIST100 yüzde 1.67 yükseldi, dolar 8.25 lirada - Son Dakika

Son dakika haberleri! BIST100 yüzde 1.67 yükseldi, dolar 8.25 lirada

03.05.2021 18:25
Son dakika haberleri! BIST100 yüzde 1.67 yükseldi, dolar 8.25 lirada, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,400 ve 1,421 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.67 artışla 1,421.15 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,400 ve 1,421 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.67 artışla 1,421.15 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.54, BIST Mali Endeks yüzde 1.99, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.92 artıdaydı.

Dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününde, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde işlem gördü. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Baş Ekonomisti Robin Brooks Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yatırımcı algısında görülen "sert bozulma" nedeniyle dolar "adil değer" tahminini 7.50 liradan, 9.50 liraya yükselttiklerini belirtti.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2395 lira ve en yüksek 8.3351 lirayı gördükten sonra, 8.25 – 8.26 lira aralığında,euro en düşük 9.9392 lira ve en yüksek 10.0355 lirayı gördükten sonra, 9.96 – 9.97 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4315 lira ve en yüksek 11.5471 lirayı gördükten sonra 11.49 – 11.50 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20161 - 1.20358 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20333 düzeyindeydi.Tüketici fiyatları Nisan'da aylık yüzde 1.68 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 17.14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk dört ayında yüzde 5.45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.70 yükseldi.Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 281 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4.34 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 35.17 düzeyine çıktı. TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki artış yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 12.91'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 19.44 oldu.Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart ayındaki 52.6'dan, Nisan'da 50.4'e geriledi. Nisanda hem üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlama belirlendi. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm veriler sektörde iyileşmeye işaret ediyor.İSO Türkiye İmalat PMI anket verilerini değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Yaşanan son Covid-19 dalgasının etkileri Nisan ayında Türk imalat sektörüne belirgin şekilde yansıdı. Müşterilerin yeni projelere girmekten uzak durması, üretimi ve yeni siparişleri yavaşlattı. "Öte yandan, yeni ihracat siparişlerinin ve istihdamın artmaya devam etmesi gibi bazı olumlu bazı sinyaller de söz konusuydu. "Önümüzdeki aylarda sektörün performansı büyük olasılıkla vaka sayılarının ne kadar hızlı azaldığına bağlı olacak, salgının yavaşlaması sektörün daha normal bir ortamda çalışmasına yardımcı olacaktır."İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan verilerine göre Covid-19 salgınının son dalgası, anket kapsamında takip edilen 10 sektörün tamamını üretim yönünden olumsuz etkiledi ve üretimde genele yaygın bir yavaşlama gözlendi. Benzer şekilde geniş çaplı ivme kaybının yaşandığı yeni siparişlerde ise sadece kara ve deniz taşıtları sektörü artış bildirdi. Nisan anketi sonuçlarını değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Türkiye'de COVID-19 salgınının son dalgası, Nisan ayında imalat sektörleri üzerinde genele yayılı bir etki yarattı ve takip edilen on sektörün tamamı farklı biçimlerde ivme kaybı gösterdi."Bununla birlikte, üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamalar, geçen yılın aynı dönemlerindeki ilk pandemi dalgasına göre çok daha sınırlı kaldı. Vaka sayıları azaldığında bu göstergelerde hızlı bir toparlanma göreceğimize inanıyoruz. "Nitekim, firmaların istihdam artırmaya devam ederek daha iyi koşullara göre hazırlanmaları, üretim ve yeni siparişlerdeki duraksamayı geçici gördüklerine işaret ediyor."Yeni siparişlerde olumlu bir performansın gerçekleştiği tek sektör kara ve deniz taşıtları oldu. Ancak bu faaliyet grubu da tedarik zincirindeki ciddi gecikmelerden etkilenmeye devam etti. Benzer bir durum, takip edilen diğer tüm sektörlerde de söz konusuydu."


Borsa İstanbul, Türkiye, Nisan, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! BIST100 yüzde 1.67 yükseldi, dolar 8.25 lirada - Son Dakika Ekonomi


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