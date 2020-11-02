Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,117 ve 1,143 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.91 artışla 1,133.59 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.68, BIST Mali Endeks yüzde 1.19, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.98 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), artış beklentilerine karşın faizi sabit tutması, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle tırmanışını sürdüren dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününde de yeni tarihi yüksek düzeylere yükseldi.