Son dakika haberleri | BIST100 yüzde 1.91 yükseldi, dolar 8.43 lirada - Son Dakika

Son dakika haberleri | BIST100 yüzde 1.91 yükseldi, dolar 8.43 lirada

02.11.2020 18:05
Son dakika haberleri | BIST100 yüzde 1.91 yükseldi, dolar 8.43 lirada, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,117 ve 1,143 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.91 artışla 1,133.59 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,117 ve 1,143 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.91 artışla 1,133.59 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.68, BIST Mali Endeks yüzde 1.19, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.98 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), artış beklentilerine karşın faizi sabit tutması, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle tırmanışını sürdüren dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününde de yeni tarihi yüksek düzeylere yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) Bankalararası Para Piyasası'nda (BPP) bankaların borç alabilme limitlerini 3 Kasım'dan itibaren sıfırladığını açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3137 lira ve en yüksek 8.4449 lirayı gördükten sonra, 8.43 – 8.44 lira aralığında,euro en düşük 9.6704 lira ve en yüksek 9.8401 lirayı gördükten sonra, 9.80 – 9.81 lira aralığında,sterlin en düşük 10.7563 lira ve en yüksek 10.9278 lirayı gördükten sonra 10.88 – 10.89 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16219 - 1.16557 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16390 düzeyindeydi.İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), üretimdeki "güçlü artış"ın desteğinde, Eylül'deki 52.8 düzeyinden, Ekim ayında 53.9'a yükseldi.İSO Türkiye İmalat PMI anket verilerini değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Türk imalat sektöründe toparlanma, üretimde devam eden güçlü artışa bağlı olarak Ekim ayında da sürdü. Firmaların üretimi desteklemek için istihdam artırmaya devam etmesi de toparlanmanın sürdürülebilirliğine ilişkin güvene işaret etti. IHS Markit, Covid-19 kaynaklı olarak yılın başlarında yaşanan sert düşüşe karşın, sanayi üretiminin 2020 yılı genelinde sadece yüzde 0.8 azalacağını öngörüyor. Bu olumlu görünüm, Türk lirasında devam eden zayıflık nedeniyle enflasyonist baskıların artmasına rağmen gerçekleşiyor."İSO Türkiye Sektörel PMI Ekim verilerine göre,  faaliyet koşulları iyileşen sektör sayısı Eylül'deki yediden, ağaç ve kağıt ürünleri sektörünün büyüme bölgesine geri dönmesiyle Ekim ayında sekize yükseldi. Harker, "İstihdamın yaklaşık üç yıldır ilk kez tüm sektörlerde artış göstermesi, Türk imalat sektörünün genelinde toparlanmanın devam ettiğine ve firmaların bu toparlanmanın kalıcılığına işgücüne yatırım yapacak kadar güven duyduğuna işaret ediyor. Ancak talep görünümünde büyük farklılıklar devam ediyor" dedi ve ekledi: "Giyim ve gıda ürünleri gibi daha çok tüketiciye yönelik çalışan sektörlerdeki firmalar, Ekim'de de yeni sipariş almakta zorlanmaya devam etti. Buna karşılık, ana metal sanayi ve kimyasal, plastik ve kauçuk gibi sektörler güçlenmeyi sürdürdü. "Tedarik zincirlerinin toparlanmayı etkin bir şekilde destekleme kabiliyeti, 2020'nin geri kalanında ve 2021'de takip edilecek kritik konulardan biri olacak. Girdi talebindeki artış, zaten zorlanmakta olan tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturuyor. "Öyle ki, sektörlerin yarıdan fazlasında teslimat süreleri Ekim ayında bir önceki aya göre daha yüksek oranda arttı. Fiyatlardaki artışın firmalar açısından yeni sipariş bulmayı zorlaştırması, enflasyonist baskıların da toparlanmayı engellemeye başladığını gösteriyor. "Türk lirasındaki değer kaybı yavaşlama belirtisi göstermezken, maliyet yüklerindeki artış nedeniyle tüm sektörler satış fiyatlarını değişen oranlarda artırdı. Sonuç olarak, genel görünüm sektörlerin çoğunda olumlu; ancak firmaları etkileyen önemli zorluklar mevcut."


Borsa İstanbul, Türkiye, Ekim, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | BIST100 yüzde 1.91 yükseldi, dolar 8.43 lirada - Son Dakika Ekonomi


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