Son dakika haberleri: Bitcoin 55,000 doların üzerine yükseldi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 61,683.86 dolarlık yeni zirveden, 53,000 dolara kadar sert düştükten sonra, piyasalara gelen alımlarla yeniden yükselerek 55,000 doların üzerine çıktı.

Son 24 saat içinde 53,779.30 ve 57,113.09 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.72 artışla 55,323.67 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 4.23 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 19 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 38.9 milyar dolara yükseldi.