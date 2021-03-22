Son dakika haberleri... Bitlis Deresi üzerindeki 177 iş yerinin yıkımına başlandı - Son Dakika

Bitlis'te Dereüstü Kentsel Dönüşüm Riskli Alan Projesi kapsamında dere yatağı üzerindeki 177 iş yeri ve binanın yıkımına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Merkez Dereüstü Kentsel Dönüşüm Projesi Riskli Alan Kararı'nın 21 Nisan 2020 tarihli 31106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatıldı.

Söz konusu riskli alanda kamulaştırma işlemlerini yürütmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16 Temmuz 2020 tarih ve 148468 sayılı Bakanlık Makamı "olur"u ile Bitlis Belediyesinin yetkilendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Bitlis Belediyesince kamulaştırılması yapılan taşınmazlardan tapuları hazine adına tescil edilen iş yeri ve konutlardan, İcra Müdürlüğünce tahliye işlemleri tamamlanan ve tapu sahiplerine ödemeleri gerçekleştirilen yapıların etaplar halinde yıkılmasına başlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan, Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesi tarafından yürütülen Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Riskli Alan Projesi kapsamında 177 yapı yıkılacaktır. Bu kapsamda 1. etapta Gazibey Mahallesi'nde bir bina, iş merkezi ve iş yeri, Atatürk Mahallesi'nde de bir iş yerinin yıkımına başlanmıştır."