Son dakika haberleri! Bitlis'te 6 apartman ve bir evde uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bitlis'te 6 apartman ve bir evde uygulanan karantina kaldırıldı

Son dakika güncel haberi... Bitlis'te 6 apartman ve bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Bitlis'te 6 apartman ve bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezi ve Yolalan beldesinde 6 apartman ve bir eve yönelik karantina uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.


Açıklamada Beşminare, Taş, Saray ve Şemsi Bitlis mahallelerinde 6 apartman ile Yolalan beldesindeki bir evde uygulanan karantinanın bugün sonlanmasına, apartmanların ve evin giriş çıkışlarının açılmasına karar verildiği kaydedildi.

Yolalan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bitlis'te 6 apartman ve bir evde uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika
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