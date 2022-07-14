Son dakika haberleri | Bitlis'te biri gri kategoride adanan 2 terörist etkisiz gale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinasyonunda, Hizan ilçesi kırsalında, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı, insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, biri gri kategoride aranan 2 PKK terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

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