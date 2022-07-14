Son dakika haber: Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi

14.07.2022 17:57
Son dakika haber: Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... Bitlis'in Hizan ilçe kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 1'i gri listede olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis'in Hizan ilçe kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 1'i gri listede olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hizan'a bağlı Yolbilen köyü kırsalında "Fındıklı Ana Barınma Alanı" denilen mevkide bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun barındığı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 14 Temmuz 2022 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bölgede Eren Abluka Operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde biri gri listede yer alan 2 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Biri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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