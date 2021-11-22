Son dakika haberleri... Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı (3) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı (3)
22.11.2021 18:14
Edinilen son dakika gelişmesine göre 3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİBakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında Bitlis'in Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 3 bölücü...
3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında Bitlis'in Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselirken, operasyonların devam ettiği belirtildi.
Son Dakika 17:26 İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı 17:18 Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 16:11 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar 15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!