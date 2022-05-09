Son dakika haberleri! Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı

09.05.2022 12:11
Son dakika haberleri! Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı

Son dakika haber... BİTLİS'in Güroymak ve Ahlat ilçesinde jandarmanın hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS'in Güroymak ve Ahlat ilçesinde jandarmanın hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçükbaş hayvan, bakır kablo, fens teli ile demir direk çalan şüphelilere yönelik Güroymak ilçesinin Şirintepe Mahallesi ve Gölbaşı köyü ile Ahlat ilçesine bağlı Burcukaya köyünde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda O.B., H.S., A.S., D.A., O.K., H.S ve U.K. çalınan malzemelerle yakalanıp, gözaltına alındı. Saka köyündeki yol kontrolünde de durdurulan araçtan 100 kilogram bakır kablo çıktı. Gözaltına alınan sürücünün adresinde yapılan aramada ise 1 demir kesme makası, 2 kerpeten, 8 pense ve 3 kargaburnu ele geçirdi.Toplam 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberleri! Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı
Son dakika haberleri! Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı
Son dakika haberleri! Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı, Güroymak, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı - Son Dakika


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