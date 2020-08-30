Son dakika haberleri! Bitlis'te mağarada, PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS'in Ağaçköprü köyü kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağarada toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine 'Şehit J.Er Ahmet Doğangün 2020-50' operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada naylona sarılı vaziyette toprağa gömülü 1 kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 kalaşnikof piyede tüfeği fişeği, 1 kazma ve 1 kürek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar savcılığın talimatı ile muhafaza altına alınırken, mağara jandarma ekiplerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor