Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

19.10.2022 21:20

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Tatvan- Hizan kara yolunun 10. kilometresinde 34 PL 2172 plakalı otomobil ile 49 AZ 108 plakalı kamyonet çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 42 yaşındaki Nafiz Güngör hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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