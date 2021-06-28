Son dakika haberleri: Bitlis'te zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

Kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz ilçesine bağlı Aşağı Süphan köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, takla atıp, şarampole yuvarlandı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, içinde 2 kişinin bulunduğu park halindeki başka bir otomobile arkadan çarptı. Zincirleme kazada, şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi ağır, diğer 2 otomobilde bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ahlat ve Adilcevaz devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?