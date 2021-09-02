Bitlis'te 4 gündür devam eden örtü yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bitlis- Baykan kara yolunun Buzlupınar mevkisinde başlayan örtü yangını Bitlis, Siirt ve Van Orman Müdürlüğü personeliyle karadan, Van Gölü'nden su taşıyan Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle de havadan yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İHH Arama kurtarma ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vali Oktay Çağatay, AA muhabirine, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek, "Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Bölgede rüzgar var. Rüzgardan dolayı artış olmazsa soğutmaya devam edeceğiz ve yangını bitireceğiz." dedi.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş ise ekiplerin karadan çalışmalarını sürdürdüğünü bildirerek, "İçeride tüten yerleri söndürmek için çalışmalarımız devam ediyor. Dün ve bugün helikopter yangına müdahale etti. Kontrol altına aldıktan sonra helikopteri Elazığ ve Bingöl'deki yangınlara gönderdik. Şu anda şiddetli rüzgar var. Rüzgar etrafa sıçratmazsa yangın kontrol altında." diye konuştu.