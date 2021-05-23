Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek - Son Dakika

Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek

23.05.2021 13:36
Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek, System.String[]

Son dakika haberine göre Ameliyat ile biyonik kulak takılan 12 yaşındaki Ata'nın en büyük hayali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a keman çalabilmek.

Ameliyat ile biyonik kulak takılan 12 yaşındaki Ata'nın en büyük hayali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a keman çalabilmek.

12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ata Çankır, ailesinin 15 aylıkken duyma sıkıntısı olduğunu fark etmesi ile hastaneye götürüldü ve 17 aylıkken işitme engeli olduğu teşhisi konularak ameliyat ile biyonik kulak takıldı. Ailesinin her zaman desteğini yanında bulan Ata, yaşıtlarının aksine birçok yeteneğini ortaya çıkarabildi. İyi derecede keman çalabilen, resim çizebilen Ata, aynı zamanda birçok materyali de kendi tasarlıyor. Daha önce tek protezin devlet tarafından karşılanabildiğini belirten Ata'nın annesi Hatice Çankır, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla artık çift kulak olarak biyonik kulakların devlet tarafından karşılanmaya başladığını söyledi. Ata da bundan dolayı teşekkür etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalmak istiyor.

"3 yıldır keman öğrenmeye çalışıyorum"

Biyonik kulaklar ile çok rahat bir şekilde duyabildiğini aktaran Ata Çankır, "Biyonik kulaktan önce annem anlatıyordu, işitme engelli olduğumu anlamak çok zordu. Çünkü arkamdan birisi geldiğinde hemen onu anlayabiliyormuşum. Sonra 15 aylıkken anlaşıldı, 17 aylıkken ameliyat oldum, 18 aylıkken de duymaya başladım. 3 yıldır da keman öğrenmeye çalışıyorum. Onun haricinde de bitkiler ve toprakla uğraşıyorum, bunun yanı sıra yaptığımız birçok etkinlik var" şeklinde konuştu.

"İşitme engellilerin anne ve babaları pes etmesinler"

En büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalmak olduğunu vurgulayan Ata Çankır, "İleride doktor olmak istiyorum. Ama ne doktoru olacağım pek belli değil. Doktor olup hastalarıma keman çalmak istiyorum. En büyük hayalim Cumhurbaşkanına ulaşmak. İkinci cihazım için ona teşekkür etmek ve sevgimi göstermek istiyorum. Eğer kabul ederse ve yanına gidersem onun yanında da keman çalmak istiyorum. İşitme engellilerin anne ve babaları pes etmesinler, eğer onlar pes ederlerse çocukları da pes ederler" diye konuştu.

"İlk duyduğunuzda tabii ki her aile gibi yıkılıyorsunuz"

20 yıldır moda tasarım öğretmeni olan ve işitme engellilere eğitim veren anne Hatice Çankır, "Ata, tabii sağlıklı bir çocuk olarak doğdu zannediyorduk biz. Doğum anında ilk tarama testi yapılmadı ne yazık ki. Daha bakıcısı tarafından anlaşıldı. Daha 15 aylıktı ve biz o zaman Malatya'daydık. İnönü Üniversitesi'nde teşhis kondu. Daha sonra Ankara'ya gelip gitmelerimiz başladı. İşitme cihazı taktık ve verim alamadı Ata. 2 ay sonra ameliyat oldu ve 18. ayda duymaya başladı. İlk duyduğunuzda tabii ki her aile gibi yıkılıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Tedavilerini araştırmaya başlıyorsunuz ve 10 yıl önce bilgiye ulaşmak bu kadar kolay değildi. Şu an herkes bilgiye çok rahat kavuşabiliyor. Resmen tırnaklarımızla kazıdık. İlk duyumdan sonra yoğun bir eğitim aldık. Daha sonra kreş eğitimi başladı, arkadaş çevresi edindik, orada arkadaşları ile iletişim kurdu Ata" ifadelerini kullandı.

Biyonik kulak kullanmaya başlayacak aileleri bilgilendirmek amaçlı Instagram sayfası da kurduklarını belirten Hatice Çankır şunları kaydetti:

"Ben şu an beni arayan anne babalara şunu söylüyorum, 'siz güçlü olacaksınız ki çocuk da güçlü olsun.' Çünkü çocuk her şeyi ailede öğreniyor. Yani güçlü olmayı öğrenecek ki hayata bakış açısı değişecek. Biz hiçbir zaman Ata'ya engelli kelimesini yakıştırmadık ve Ata'yı çok kendiyle barışık bir çocuk olarak yetiştirdik. 3-4 yaşlarından beri kreş ve anaokuluna gitti. Parka gittiği zaman oradaki çocuklar Ata'ya 'kulağındaki ne' diye sorarlardı. Ata'da o kadar güzel bir özgüven vardı ki biz hiçbir zaman Ata'nın kulağındaki cihazları açıklamak durumunda kalmadık. Çünkü Ata kendisi açıklıyor. Hiçbir zaman da 'Ata cihazını koruman lazım' veya 'Ata cihazını saklayalım' demedik. Fark ediyorsanız Ata hep kısa saçlıdır genelde. Görüntüyü önemsemez. Anne baba görüntüden rahatsız olursa çocuk da rahatsız olur. Ata müzeyi sever, uzayı sever, araştırmacıdır, etkinlik sever, biz şeydir, tablet telefon alışkanlığımız yoktur. Onun yerine etkinlik buluruz. Lambamızı kendimiz yaptık, kapılarımızı süsledik, baktığımız her şeyi yapmak istiyoruz. Bu süreç aileler için çok zor. Ben annelere il şunu söylüyorum, bu sürecin ilk aşaması kabullenmek. Yani çocuğunuzun durumunu kabullendikten sonra süreç çok hızlı ilerliyor. Toplum artık farkında ve bu şekilde farkındalık çalışmaları yaptıkça da daha da artmaya başladı. Artık biyonik kulağı tanımayan çok az bir kitle kaldı. Biz zaten Ata'nın Instagram hesabını biyonik kulağı tanıtmak ve ailelere destek olmak için kurduk."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2016 yılında çift kulak ödenmeye başladı"

Hatice Çankır, "Bu arada Ata'nın biraz önce söylediği gibi Cumhurbaşkanı'na 6 yıldır ulaşmaya çalışıyoruz. Özel kalemine de ilettik. Çünkü ikinci implantlar ödenmiyordu ve biz bunu Cumhurbaşkanımıza ilettik, sonrasında 2016 yılında çift kulak ödenmeye başladı. Şu anda tüm çocuklar çift kulak duyabiliyorlar. Çift kulak çocuklar için çok önemli" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek
Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek
Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek
Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek
Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek
Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek
Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek
Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek
Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek
Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek
Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Engelli, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri | Biyonik kulaklı Ata'nın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a keman çalabilmek - Son Dakika


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