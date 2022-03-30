Son dakika haberleri... Blinken, Abu Dabi Veliaht Prensi ile Fas'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Blinken, Abu Dabi Veliaht Prensi ile Fas'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüştü

30.03.2022 17:48
Son dakika haberleri... Blinken, Abu Dabi Veliaht Prensi ile Fas'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüştü

Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fas'ın Rabat kentinde Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelerek bölgedeki güvenlik konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fas'ın Rabat kentinde Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelerek bölgedeki güvenlik konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rabat'ta bulunan Blinken'ın burada Prens Bin Zayid ile bir araya geldiğini açıkladı.

Price "Bakan, ülkelerin yakın ortaklığını yeniden teyit etti ve geniş kapsamlı iş birliğini genişletmenin ve derinleştirmenin yollarını ele aldı." ifadesini kullandı.

Sözcü, Blinken'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik Yemen'den ve bölgenin başka yerlerinden kaynaklanan tehditlere karşı kendisini savunmasına yardımcı olacaklarının altını çizdiğini kaydetti.

Blinken'ın, BAE'nin Yemen'de ateşkese verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını, kalıcı bir barışa giden tek yolun diyalog ve diplomasi olduğunu yinelediğini belirten Price, görüşmede ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve Suriye'deki çatışmanın da ele alındığı bilgisini paylaştı.

Price "Bakan, BAE'nin İsrail ile normalleşme konusunda kaydettiği ilerlemeyi de takdir ettiğinden bir kez daha övgüyle bahsetti ve Necef Zirvesi sırasında konuşulan girişimler üzerine BAE ve diğer ortaklarla çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
İstanbul'daki barış müzakeresinin ardından ABD'den ilk yorum: Rusya'nın savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok İstanbul'daki barış müzakeresinin ardından ABD'den ilk yorum: Rusya'nın savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok ABD Dışişleri Bakanı Blinken Fas'a geldi ABD Dışişleri Bakanı Blinken Fas'a geldi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Blinken, Abu Dabi Veliaht Prensi ile Fas'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:43 Depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil'den olay sözler: Şov yapmaya gelmişler
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:00:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Blinken, Abu Dabi Veliaht Prensi ile Fas'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement