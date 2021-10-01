Üye Girişi
Son dakika haberleri | Blinken, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesini üzüntüyle karşıladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Blinken, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesini üzüntüyle karşıladı

01.10.2021 00:24
Son dakika haberleri | Blinken, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesini üzüntüyle karşıladı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) liderlerinden Mohib Ullah'ın Bangladeş'in güneyindeki bir mülteci kampında silahlı kişilerce öldürülmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, bu suikastin aydınlatılması için inceleme başlatılması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) liderlerinden Mohib Ullah'ın Bangladeş'in güneyindeki bir mülteci kampında silahlı kişilerce öldürülmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, bu suikastin aydınlatılması için inceleme başlatılması çağrısında bulundu.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Arakanlı Müslüman savunucusu ve topluluk lideri Mohib Ullah'ın 29 Eylül'de Bangladeş'te öldürülmesi bizi derinden üzdü ve rahatsız etti." ifadesini kullandı.

Ullah'ın, dünyanın dört bir yanındaki Arakanlı Müslümanların insan haklarının cesur ve ateşli bir savunucusu olduğunu belirten Blinken, "2019'da Dini Özgürlüğü Geliştirmeye Yönelik Bakanlar Toplantısı'nda konuşmak üzere Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyine ve ABD'ye gelmişti. Gezisi sırasında deneyimlerini Başkan ve Başkan Yardımcısı ile paylaştı ve dini saikli zulümden kurtulan diğer kişilerle birlikte konuştu." bilgisini verdi.

Blinken, menfur saldırının faillerinden hesap sormak amacıyla Ullah'ın ölümüyle ilgili tam ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundukların kaydetti.

Beyaz Saray'a davet edilen ve BM İnsan Hakları Konseyinde konuşan Mohib Ullah, Arakanlı Müslümanların en yüksek profilli savunucularından biriydi.

Arakanlıların yaşadığı sorunları dünyaya duyurmaya çalışan Ullah'ın, Bangladeş'teki mülteci kamplarında cinayet, tecavüz ve kundaklama gibi hadiseler konusunda uluslararası araştırmacılara bilgi sağladığı biliniyordu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün sitesinde yer alan haberde, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong kampında Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Mohib Ullah'ın öldürüldüğü bildirilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Blinken, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesini üzüntüyle karşıladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam geldi 23:56 Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam geldi Eljif Elmas'tan tarihe geçen performans! Avrupa Ligi'nin en erken golünü kaydetti 23:39 Eljif Elmas'tan tarihe geçen performans! Avrupa Ligi'nin en erken golünü kaydetti Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları
Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli 22:47 Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi 21:04 Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı 20:33 Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı
Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı 20:23 Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı Şen kardeşler cinayetinde 19:27 Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
Aslan zirveyi bırakmadı! Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı Aslan zirveyi bırakmadı! Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı         
00:01
Okay Bayülgen'den sosyal medya fenomenlerini kızdıracak ifadeler: Hepsi çöp, hepsi zavallı Okay Bayülgen'den sosyal medya fenomenlerini kızdıracak ifadeler: Hepsi çöp, hepsi zavallı         
23:52
Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı         
23:05
Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık         
22:54
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir         
21:51
Ivana Sert davayı kaybetti! Avukatına 197 bin lira vekalet ücreti ödeyecek Ivana Sert davayı kaybetti! Avukatına 197 bin lira vekalet ücreti ödeyecek         
20:49
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı         
19:36
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 00:29:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Blinken, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesini üzüntüyle karşıladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement