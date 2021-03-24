ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO müttefiki Türkiye'yle terörle mücadele alanında iş birliğinin devamını arzu ettiğini belirtti.

Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştüğünü bildirdi.

Blinken, "NATO müttefikimiz Türkiye'yle terörle mücadele iş birliğinin devamını arzu ediyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelere olan desteği aktardığını belirten Blinken, aynı zamanda demokrasi ve insan haklarının önemine vurgu yaptığını kaydetti.