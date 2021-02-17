Son dakika haberleri | BM: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile Kovid-19 aşısı gitmedi - Son Dakika

Son dakika haberleri | BM: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile Kovid-19 aşısı gitmedi

17.02.2021 17:29
Son dakika haberleri | BM: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile Kovid-19 aşısı gitmedi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını belirterek, "Kovid-19 aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını belirterek, "Kovid-19 aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmedi." dedi.

BM Güvenlik Konseyinde Kovid-19 salgını ve aşıya eşit erişimin görüşüldüğü toplantıda konuşan Guterres, virüsün "orman yangını" gibi yayılırsa sürekli mutasyona uğrayacağı, daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

Salgının uzamasının ekonomik iyileşmeyi de geciktireceğine dikkati çeken Guterres, Dünya Sağlık Örgütünün küresel aşı programı COVAX'in desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını vurgulayarak, "Kovid aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz dahi aşı bile gitmedi." diye konuştu.

G20'ye küresel aşılama planı için acil durum görev gücü kurması çağrısı

Guterres, dünyanın küresel aşılama planına ihtiyacı olduğunun altını çizerek, G20 ülkelerine küresel aşılama planının uygulanması için acil durum görev gücü kurması çağrısı yaptı.

Acil durum görev gücünün aşı üretme kapasitesi olan tüm ülkeleri kapsaması gerektiğini dile getiren Guterres, bu hafta toplanacak G7 ülkeleri liderler zirvesinin gerekli mali kaynakları harekete geçirmede ivme yaratabileceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, G-20, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BM: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile Kovid-19 aşısı gitmedi - Son Dakika


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